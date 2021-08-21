台中一名20多歲人妻為了賺錢，下海到酒店陪酒，豈料對一名酒客動了真情，2人不僅發生3次性行為，還在LINE以「老公」、「老婆」相稱，人夫發現2人姦情與親密照、調情對話後，驚覺被戴綠帽，氣得對2人求償90萬元，台中高分院勘驗各項事證後，駁回小王上訴，判決應與人妻連帶賠償50萬元確定。

人夫控訴，小王明知他的妻子已婚，卻在2020年與妻子發生婚外情，2人不僅發生3次性關係，還拍攝牽手、共眠、接吻及依偎等親密照片，在LINE對話都以「老公」、「老婆」互稱，還有不少調情對話，因而向妻子與小王請求連帶賠償90萬元。

小王出庭時辯稱，他到酒店認識陪酒的人妻，雙方只是消費關係，至於人夫提出的親密照與對話，是人夫用不正當的方式取得，不具有證據能力。

台中地方法院審理時勘驗小王與人妻對話，內容包括「相見恨晚」、「互許終身」、「老公，我想再聽一次，說你會娶我」、「我沒辦法不想妳，我愛妳」等等，一審判決人妻與小王應賠償人夫50萬元。小王不服判決上訴，台中高分院勘驗各項事證後，認為小王確實侵害人夫配偶權，駁回上訴，全案確定。

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