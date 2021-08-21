最近除了各款全新旗艦手機輪番發表上市以外，就連真無線藍牙耳機的市場也同樣熱鬧，而最近就有3款同樣以「Buds」作命名的耳機陸續登場，像是三星的全新的Galaxy Buds2，主打音質之餘，更在乎使用者的配戴舒適度，另外Google也推出了全新真無線藍牙耳機Pixel Buds A-Series，同樣擁有優質的音效及通話品質之餘，更主打3000元出頭的價格即可入手，最後還有Beats Studio Buds就著重於高品質音色以及整體舒適度，看來下半年消費者的選擇將更為困難了。

三星全新的Galaxy Buds2，擁有ANC主動降噪功能，可隔絕背景環境音達98%及風噪聲之餘，更有機器學習過濾背景噪音。（三星提供）

三星全新的Galaxy Buds2，共推出了石墨黑、幻影白、橄欖綠及薰衣紫 4色。（三星提供）

三星全新的Galaxy Buds2，為系列中最輕巧的耳機，為訴求全天配戴也無不適感的設計，其採用了動態雙驅動單體高低音揚聲器，讓高音更清脆、低音更混厚，同時擁有ANC主動降噪功能，可隔絕背景環境音達98%及風噪聲之餘，更有機器學習過濾背景噪音，透過3麥克風及VPU語音擷取單元，讓使用者的通話品質更清晰，而且支援最高使用5小時、加上充電盒可達20小時的使用時間，還有內建Earbud耳機適配測試功能，預計本周將公布台灣正式定價及資訊。

Google也推出了全新真無線藍牙耳機Pixel Buds A-Series，獨家設計的12mm動態揚聲驅動單元，可提供低音加強選項等功能。（Google提供）

Google的Pixel Buds A-Series，「就是白」 經典色，25日起正式販售。（Google提供）

Google的Pixel Buds A-Series則延續了Pixel Buds的優異音質，不僅擁有獨家設計的12mm動態揚聲驅動單元，可提供低音加強選項等功能，同時還有內建的智慧音效調整，就算在嘈雜環境也能享受聆聽體驗 ，同時更能利用Google擅長的語音助理提供實用的功能協助，只要說出「OK Google」即能啟動，聆聽時間最長可達5小時以外，耳機本體也符合IPX4抗水抗汗等級，即日起在台開放預購、25日起正式販售。

Beats Studio Buds主打高品質音色，同時擁有主動降噪功能、雙波束成型麥克風等，以達到聆聽、通話同樣均具備更佳的體驗。（Beats提供）

Beats Studio Buds，共黑、白、Beats 經典紅 3色，25日起正式販售。（Beats提供）

Beats Studio Buds就由8.2mm專屬雙元件振膜驅動單元驅動、中央為不易變形的活塞和彈性的外層，以及雙室聲學設計可提供立體聲分離等技術下，以帶來澎湃平衡的音色，而Apple Music用戶更能透過其播放杜比全景聲混音的音訊時，自動啟用空間音訊效果，同時擁有主動降噪功能、雙波束成型麥克風等，以達到聆聽、通話同樣均具備高品質的效果，同樣配備IPX4認證防護等級，而且提供3款柔軟矽膠耳塞選擇、每邊耳機僅5g，以帶來更舒適的配戴感覺，25日起將正式販售。