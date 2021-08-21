從高雄崛起「多那之咖啡蛋糕烘焙」連鎖店，近年不斷擴張事業版圖，目前旗下有3個品牌，分別以多那之、Mini D、卡啡那搶攻低中高價位咖啡市場，做出市場區隔，全台累計有59家店，希望將目標族群逐漸下拉到年輕族群，力拚3年上市櫃。

多那之高雄左營舊城店起家厝，位在一級古蹟拱辰門旁，重新整修後仍然保留了台灣早期老房子的紅色磚瓦、水磨石牆、地磚等，再配上當年最流行的西式白色窗簾、大理石桌與燈飾，而今年6月開幕的高雄楠梓德民店走清新明亮挑高風格、開放式空間更為貼近民眾需求。

多那之表示，5月疫情減少5成，但因有麵包烘焙，民眾喜歡買麵包回去吃，業績回升速度穩定，目前已恢復8成，店內內用仍維持1／3容留人數。

不過，6月仍在疫情三級警戒期間，多那之大膽開設全新子品牌「Mini D」，首家店座落在高雄左營巨蛋商圈附近，業者透露，這是為了品牌區隔，較為年輕化，價位在70元到100元之間，主攻18歲到35歲的男女學生和上班族，特別鎖定女性客層，預計明年展店10家為目標，並開放加盟。

多那之中秋節也搶攻月餅禮盒，包括經典的「金煌酥」、菠蘿蛋黃酥、親民蛋黃酥組等，今年還推出加價499元購限量太空風格茶具組和88元兩杯防疫飲品選擇。