桃園市警局大規模掃黑，起出槍枝1支。（警方提供）

桃園市警局16日至20日規畫「自辦同步掃黑行動」及「除暴專案行動」勤務，動員639名警力，檢肅天道盟正義會中壢行動組、太陽會龍潭分會、竹聯幫戰堂、天道盟正義會分子，查獲158件、180人。

警方表示，規畫專案共臨檢72場所，聲請搜索票37張、拘票92張，查獲158件180人、毒品19.4公斤、槍枝1支、子彈8顆。

其中天道盟正義會陳姓成員自立中壢行動組，以廢土回填、暴力討債作為經濟來源。警方18日前往搜索查扣武士刀1把、大麻花、大麻葉及空氣槍1把等贓證物。另名范姓男子藉著「天道盟太陽會龍潭分會」名義，吸收多位幫派成員，以平鎮、龍潭、楊梅區為地盤，多次率眾持棍棒、刀械施以暴力、強奪及恐嚇取財等不法犯罪以展幫派威信。16日查獲范男等7人到案。

竹聯幫戰堂李姓成員則藉著幫派勢力要脅恐嚇被害人，以持槍勒索財物方式為經濟來源。另名天道盟正義會施姓成員操縱及指揮友人共組暴力討債集團，以強暴脅迫及其他不正當手法索討債務，16日查緝到案。

另外警方網路巡邏時，發現張男在推特社群媒體張貼販賣毒品咖啡包留言，在確認張兜售毒品後約定交易，17日其查緝到案。

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