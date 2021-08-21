王童導演抵達追思靈堂送李行導演最後一程。（羅永銘攝）

「台灣電影教父」李行19日晚間因心肺衰竭病逝，享耆壽91歲。今（21日）是追思靈堂開放的第1天，與他情同父女的周丹薇在下午2點半左右帶著李行最愛吃的紅燒肉前往致意，泣不成聲地表示「他最愛那館子的紅燒肉，以前他想多吃，我都說不要了，他還說拜託讓他再吃1塊」。

周丹薇說自己雖然沒有和李行導演拍過戲，但在她父親過世後，李行導演就像父親一樣不斷地關心和鼓勵她，「我們後半輩子關係很緊密，常跟李行導演及夫人一起吃飯，導演特別喜歡喝咖啡聊天」，也常聽著李行導演講他對兩岸電影的投入，她難忘10年前自己因為要去南京談生計事業，李行導演怕她會被欺負直說要陪著一起去，周丹薇擔心寒冬天冷李行身體會不堪負荷，不過最後導演仍堅持同行。

另外，王童導演也在下午2點初頭抵達哀悼，他難過說一直以為李行導演可以活到96歲，「我們私交好，後來他體力不好，但精神一樣好，李行導演一生為台灣電影奉獻，早期到現在」，並感嘆國片《喜怒哀樂》的4大導演李翰祥、胡金銓、白景瑞到李行通通離開人世了。