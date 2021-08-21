帛琉出現兩名新冠肺炎確診案例，新北市長侯友宜21日表示，最近台灣跟帛琉泡泡旅遊重啟，回來入境管理應該要更嚴謹面對，萬一是Delta變種病毒，對台灣的傷害難以想像。

侯友宜說，新北今天新增2例確診個案，板橋個案是名女性，因為到醫院健康檢查，採檢PCR發現是陽性，不過CT值高達36，沒有傳播例。

侯友宜說，該案在7月也有採檢過，當時都是陰性，但她同住的先生、女兒、媳婦、兒子都陰性，應該是舊案，感染源持續調查中。

另一例新莊個案是8月16日到醫院採檢PCR陽性，其中CT20較低，衛生局採檢同住父親、母親及家屬，發現父親PCR也是陽性，不過CT值34，懷疑感染源是父親，目前疫調還在進行中。

對於帛琉出現確診個案，侯友宜提醒，台灣最近跟帛琉有很多泡泡旅遊，回來入境管理要更嚴謹面對，阻絕於境外不能有破口。

侯友宜說，雖然跟帛琉安全，但發現有確診個案更要重新檢討是不是要更嚴格提升備戰，以防萬一是Delta變種病毒，建議提醒中央，好好把關。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。