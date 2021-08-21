警方查扣到犯案時所著衣褲、手機、毒品安非他命1包等贓證物。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市信義分局五分埔派出所員警，4日執行ATM巡守勤務時，發現一名高姓男子行跡可疑，遂主動上前盤查，發現他是「解除分期付款」詐欺集團旗下提領車手，當場將他逮捕送辦。警方持續向上溯源追查，查出上游收水的19歲吳姓男子藏匿在萬華區一家平價旅店，20日傍晚跨轄將他查緝到案。

另六張犁派出所日前接獲民眾報案，指詐騙集團以其女兒替人作保、借款後落跑，所以遭綁並被毆打至頭破血流等話術，要求被害人前後面交4次、共50萬元贖金，事後聯繫到女兒才驚覺上當受騙。

警方依被害人所提供嫌犯特徵擴大偵查，發現嫌犯多次變換交通工具，途中還進入巷內變裝，意圖製造斷點混淆警方查緝，專案小組一路尾隨其行蹤至新竹市，鎖定他的藏身處後，20日持拘票到新竹市逮捕到34歲謝姓嫌犯，查扣犯案時所著衣褲、手機、毒品安非他命1包等贓證物。全案訊後，依毒品及詐欺等罪嫌移送法辦，並持續向上溯源，追查其他詐團共犯。

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