假問路搶老婦金項鍊 拿項鍊換毒品。

新北市43歲魏姓男子因缺錢買毒，昨（20）日上午在板橋區金華街見名老婦人坐在路邊休息，假裝上前問路，一把扯下老婦人頸上價值約3萬餘元的金項鍊，隨即騎車逃逸。轄區海山警分局獲報，擴大調閱監視器，中午前即在板橋陽明街將魏嫌逮捕，但金項鍊已被魏嫌換來海洛因，警方目前仍在追查贓物流向及毒品來源。

昨天上午10時許，1名80歲老婦人坐在家門前抽菸乘涼，正在沿途挑選行搶對象的魏嫌發現她脖子上戴有金項鍊，經來回觀察數次後，上前假裝向老婦人問路，趁機一把扯下金項鍊後逃逸。

警方擴大調閱案發地周邊監視器，發現魏嫌騎車繞行多次，遂鎖定機車車號追緝，上午11時30分許在板橋陽明街圍捕魏嫌到案，在魏嫌身上起獲1包海洛因。

魏嫌供稱，搶得金項鍊後便至新莊區向友人換得海洛因1包，友人是否已銷贓他也不清楚。偵訊後，警方以搶奪、毒品罪嫌將魏嫌移送新北地檢署偵辦，並繼續追查贓物流向及毒品來源。

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