英國廣播公司(BBC)報導，印度藥物監管機構已於20日批准全球首款DNA新冠肺炎疫苗「ZyCoV-D」。據Cadila製藥公司的中期研究報告，完成3劑「ZyCoV-D」疫苗接種的人，防止感染新冠肺炎的效力達66%，甚至可抵擋Delta變種病毒。這是印度批准的第二款本土疫苗，Caldila製藥宣示將每年生產1.2億劑該款疫苗。

報導中指出，過去DNA疫苗在動物身上實驗的效果很好，但用在人類身上始終未盡人意。迄今為止，印度已批准3款疫苗，共施打5.7億劑，分別是Covishield、Covaxin 和俄羅斯衛星-V（Sputnik V）。

自2021年1月以來，迄今印度已為13%的成年人接種2劑疫苗，47%的成年人至少施打1劑疫苗。Cadila製藥表示，其已在印度展開迄今為止規模最大的臨床實驗，超過50個中心、28000名志願者參加實驗。

Calila表示，這也是首次印度年輕族群參與新冠疫苗的試驗，約1000名12至18歲的青少年參加；在這個年齡層中，疫苗施打的結果顯示「安全且耐受性良好」。

特別是，第三期臨床試驗在印度爆發第二波疫情的高峰期展開。研究結果顯示，該款疫苗對變種病毒株頗有效力，特別是能防範高度傳染力的Delta變種病毒。

病毒學家賈米爾（Shahid Jameel）表示，「我對這款疫苗感到非常的興奮，因為它擁有很好的潛力。如果該款疫苗能奏效，未來疫苗接種將變得更簡單」。

※DNA疫苗如何發揮作用

DNA攜帶由父母傳遞給孩子的遺傳訊息分子。與其他疫苗相同，一旦接種DNA疫苗，身體的免疫系統將學會如何對抗真正的病毒。

「ZyCoV-D」使用包含遺傳訊息的DNA質體或小環，施打至人體皮膚層間。質體將訊息傳遞給細胞以製造棘蛋白(spike protein)，病毒往往利用此進入人體細胞。大部分疫苗就是給身體訊號以製造棘蛋白，如此便可觸發人體免疫系統產生抗體，並自我學習抵抗病毒。

※為何這款疫苗與眾不同

這是全球首款針對新冠肺炎的人類DNA疫苗。以美國為例，美國DNA疫苗多半為用於動物的DNA疫苗，包括針對馬或狗的疾病而生的疫苗。目前美國共有超過160種DNA疫苗，正處於人體臨床測驗階段；絕大多數針對癌症，3分之1用於治療愛滋病。

此外，「ZyCov-D」也是印度首款拋棄式無針注射疫苗。它使用一次性的無針注射器將疫苗打入人體，注射器會透過細小的液體穿透皮膚，並將疫苗送入適當的組織中。

※DNA疫苗的優點為何

科學家指出，相對便宜、安全而穩定，以及儲存溫度較高(零下2度至8度)，都是優點。該公司表示，該疫苗在攝氏25度的環境還能維持3個月的良好穩定性，讓未來疫苗更容易運輸與儲存。

※缺點為何

過去人類傳染病開發DNA疫苗，卻一再失敗。儘管DNA疫苗在動物的身上反應良好，但在人體始終無法產生相同水平的免疫保護。這意味著如何將DAN質體注射進人體細胞，並產生永久免疫反應，成為最大挑戰。

路易斯安納州大健康科學中心病毒學家卡米爾(Jeremy Kamil)表示，過去曾試驗過質體DNA疫苗，但想把質體DNA引入人體細胞的細胞核內非常困難，特別是成年人尤具挑戰。

相較之下，mRNA疫苗利用RNA製造蛋白質，這種疫苗不用達到細胞核就能產生高效力，並產生更久免疫力。

另外一個潛在缺點為ZyCoV-D一定要打滿3劑；相較之下，印度使用的其他兩款疫苗只要2劑就夠。不過，研發藥商已表示正嘗試只要兩劑就足夠的方法。