龍瑛宗文學館去年8月25日開幕，今年於成立周年前夕舉辦「北埔印象」葉裁攝影展，21日開幕式，主辦單位準備木瓜文創蛋糕，呼應龍瑛宗名作「植有木瓜樹的小鎮」，龍瑛宗的孫女劉抒苑也現場朗讀「美麗的田園」劇本第一幕，氣氛溫馨。

龍瑛宗為出身北埔鄉的文學家，今年8月25日為其111歲冥誕，為了紀念其文學地位，新竹縣政府文化局爭取客家委員會經費，修繕曾陶冶龍瑛宗的北埔公學校日式宿舍，並規畫為龍瑛宗文學館，於去年龍瑛宗110歲冥誕時啟用。

今年為了紀念啟用滿周年，邀請攝影大師葉裁於龍瑛宗文學館展出「北埔印象」攝影展，新竹縣長楊文科、龍瑛宗長孫劉仲岱及葉裁，共同掛上葉裁的攝影作品「北埔傳統市場」，為攝影展揭開活動序幕。

楊文科表示，葉裁以不同素材紀錄北埔，也可透過其鏡頭後的北埔，對應龍瑛宗作品中的場景，為一場「跨越時空的相遇」。楊文科也說，葉裁對北埔有深厚感情，長期紀錄北埔各角落，留下針對且難得的時代影像。

文化局長李安妤指出，此次「北埔印象」葉裁攝影展共展出33幅作品，均為葉裁以手工膠片暗房沖洗，並標明出處及年份，現場還展示沖印照片的放大機，供參觀者欣賞，展期至9月26日止。龍瑛宗文學館開館時間為每周六、日上午10點至下午5點，平日接受團體預約，活動可上龍瑛宗文學館的官方臉書粉絲專頁查詢。