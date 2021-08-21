一名網友分享朋友的悲慘故事，朋友在台積電當工程師，年薪百萬但每天都忙到半夜才下班，而婆媳間因為生孩子與否吵架5年不罷休，朋友媽在婚前砸錢讓兒子買房，結果媳婦竟說服兒子賣房，改去台北買預售屋。最扯的是，朋友還被要求每天開車往返新竹台北工作，害他每天只能睡3至4小時，不少網友看傻直呼，這根本是女土匪！

一名網友昨在Dcard上發文表示，朋友是年薪幾百萬的台積電工程師，與女友交往2年後就結婚了，看似美好的婚姻，最後卻變得像是惡夢。

該網友指出，朋友的老婆堅持不生小孩，但朋友的媽媽卻很希望抱孫，光是生不生孩子這件事情，婆媳就吵了快要5年；如今還開始為了房子的事情吵架，因為朋友的媽媽在婚前付了頭期款買房子，當時還是女朋友的女方就挑了河岸景觀第一排的頂樓，讓朋友每個月必須負擔龐大的房貸。

該網友也說，結果才在新竹買房子沒有幾年，朋友的老婆竟吵說要在台北買預售屋，還想說要在台北交屋前，就把新竹的房子給賣掉，讓朋友的媽媽聽了火冒三丈，認為好好的婚前財產瞬間變成兩人的共有財產。而且朋友明明就在竹科工作，老婆卻要求在台北買房，超級不合理，甚至還讓要求他每天開車台北新竹通勤，這樣一天只剩3至4小時可以睡覺。

該網友感嘆地說，除了買房子之外，朋友的老婆甚至還要求家中代步的車子，必須改為跑車，而朋友竟然都達成、滿足太太的需求，目前就只剩交屋而已。讓原PO看了忍不住驚呼，霸氣的竹科太太，就是要找乖乖牌才好控制。

貼文引起網友討論，「這是人的問題，不是所謂竹科太太全體的問題」、「生小孩的確要尊重太太，但買房的要求真的太過份」、「是你朋友倒楣，遇上女土匪」、「換房的部分，男生大概是頭腦有問題，他老婆也太自我中心了吧，大概又是只看臉沒看心的男生了」、「這跟其他竹科太太有什麼關係？」