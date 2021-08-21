歌后魏如萱（右２）上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（左1、左2、右1）主持公視《36題愛上你 》談拿金曲獎的心路。（公視提供）

歌后魏如萱在公視《36題愛上你 》節目上秀與兒子路易的合影。（公視提供）

「娃娃」魏如萱年中發行全新個人專輯《HAVE A NICE DAY》，她上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持公視談話節目《36題愛上你》聊到出道坎坷到去年登台主持金曲獎、更一舉封后，妙喻自己得獎像是「被貼貼紙的雞蛋」。

魏如萱從小愛唱歌，她與祖父母一起生活、跟著看《五燈獎》長大，心生「長大以後要當歌星」的願望，直到高中陪同學報歌唱比賽奪冠被發掘，17歲就有唱片公司簽下，早期是樂團「自然捲」成員，之後才發行個人專輯；在歌壇走了20年，去年第4度入圍金曲獎最佳國語女歌手獎，終以《藏著並不等於遺忘》專輯獲獎。

金曲獎對娃娃是夢寐以求的願望，她做了有趣的形容表示，就像去超市選雞蛋，有些是「有被認證、貼過貼紙的雞蛋」，她認為自己「感覺有點像……我就是那個被貼貼紙、被認證過的雞蛋」；一旁炎亞綸搞笑說「但如果那個沒貼貼紙的賣比較多顆，我會選比較多顆」，惹魏如萱一頓大笑。

唐綺陽曾在自己的直播中訪問過魏如萱，知道她歌手路走來不輕鬆，《36題》節目上她又問魏如萱「現在已經不怕人家質疑你了嗎？」一路以來固執「做自己」的魏如萱則說自己「慢慢學會就是不要在意、不要看」。

從歌唱、主持、DJ工作，魏如萱一路穩健而踏實，也逐漸展現自己特色與光芒，第一次演出電視劇《曖昧時代》更入圍了金鐘迷你劇集最佳新演員獎，讓唐綺陽都說「妳一路開掛」。

去年娃娃更站上金曲獎舞台擔綱主持人，當時在台下當觀眾的Sandy表示，自己會緊張到想尖叫，但卻訝異魏如萱在台上「她怎麼有辦法這麼穩定？」，也讚揚魏如萱「有一點微瘋癲，而這也是她自己被大家喜歡的樣子」。

2年多前生下兒子路易，魏如萱提及新專輯中歌曲的啟發竟是來自孩子的玩具！她表示，前一陣子路易漸漸展露個性「開始喜歡會變形的車車」，一天跟兒子在遊戲區玩，突然覺得「真正的變形金剛是媽媽才對！」，尋思「我為什麼不寫一首歌叫《變形金剛》？」。節目上唱出這首新歌，也讓她在《36題》節目上「情感分數」環節直衝滿分，看見被打出100分成績，娃娃忍不住站起來歡呼跳躍還轉圈。

娃娃近來也榮登國際數位平台Spotify「EQUAL」封面人物，繼張惠妹之後，新專輯主視覺躍上紐約時代廣場巨大螢幕，這份難得榮耀讓為人母的魏如萱覺得，自己現在身分「除了是歌手，也是媽媽，特別希望這能給媽媽們加油」。訪談於明（8／22）晚9時，公視播出；YAHOO TV、中華電信MOD也將於當晚10時上架。