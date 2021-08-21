大量無辜貓咪遭「人道處理」無一倖免

海巡署昨天查獲有漁船走私貓隻案件，即時攔阻未經檢疫合格貓隻闖關並阻斷狂犬病入侵風險，有動保團體想要救擾這些品種貓，至於這些貓隻後續如何處置？農委會防檢局表示，為了防止動物疾病傳染，全世界的慣例一定是銷毀。

依照「走私沒入動物及其產品處理作業程序」，禽鳥類以外保育類動物，將依野生動物保育法規定通知林務局或所在地直轄市、縣市政府鑑定處理。有傳染動物傳染病之虞者，須由防檢局轄區分局會同查緝機關及林務局施行安樂死及消毒密封，並採樣送檢測後，由查緝機關交由銷燬處理機關提領及銷燬處理。

防檢局表示，這些貓隻來源地不明且未經檢疫，引入疫病風險極高，船長不顧疫病風險走私，應受到法律嚴格制裁，海巡署已將相關涉案人移送地檢署，後續將依懲治走私條例及動物傳染病防治條例等相關法規處置；漁業署則說，該漁船走私行爲已違反漁業法相關規定，漁業署將對漁船船主、船長及船員從重處分，撤銷該船漁業執照、船長執業證書及船員手冊。

防檢局副局長徐榮彬表示，此次走私的貓隻有150隻，依照我國相關規定，走私的活動物都要銷毀，為了防範疫病傳染，「全世界的活動物走私都要銷毀」。