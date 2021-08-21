目前接種疫苗為抑制新冠疫情擴散最好的方式，但市面上所施打的疫苗，皆為官方以緊急使用授權（EUA）為名上架，並未通過正式核淮。近日終於傳來好消息，美國食品藥物管理局（FDA）最快在下周一核准輝瑞/BNT的完全授權，成為全球首支完全授權的新冠疫苗，消息一出，激勵兩公司盤後股價大漲逾4%。

CNBC報導，白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）日前表示，希望輝瑞/BNT疫苗能在8 月底前獲得官方完全核准，讓更多公司和學校強制規定接種。如今美國和德國藥廠合作推出的BNT疫苗有望在下周通過核准，相關文件正在審核中，但確切時間可能延後。

依目前規範，在EUA狀態下的藥品、疫苗，製造商禁止推銷和廣告，若BNT順利取得完全授權，就可打廣告直接向民眾推廣，也不必透過政府向輝瑞進貨。而先前對疫苗有疑慮，不願接種的民眾，在疫苗獲得完全授權加持下，接種意願也會提高。

報導指出，BNT疫苗去年12月獲得美國緊急授權使用，今年5月申請完全授權。據美國疾病管制預防中心（CDC）統計，截至周五，全美已有2.03億人接種BNT，完整接種二劑超過9100萬人。

周五（20日）輝瑞股價小跌 0.18%，收在48.72美元，但盤後大漲逾4%；BioNTech 美國ADR大漲5.08%至348.68美元，盤後更狂噴6.4%。