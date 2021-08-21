位於新竹縣竹北市的新瓦屋客家文化保存區，因有生態池、文創聚落、市集等，深受在地居民及遊客喜愛，新竹縣政府文化局獲得客家委員會補助，改善園區內廁所空間，更加無障礙且方便通行，以開放提供民眾使用。

文化局長李安妤表示，此次獲得客委會補助，辦理無障礙友善環境及公廁改善工程，改善後的東、西側廁所，外觀維持原有的傳統紅磚牆老屋風格，並改為單一出入口，將原有的台階消除，並把無障礙廁所的地面改善平整，提升空間的明亮度。

原有的7間女廁增加至13間，並設置3間男廁，還增加2間兒童馬桶座，透過工程也改善現有哺乳室、增設洗手台、尿布檯等設備，滿足親子族群的使用需求，增加便利性。

新竹縣長楊文科指出，新瓦屋園區鄰近新竹高鐵站，也是全台第1個客家文化保存區，透過公廁改造工程，期望能使遊客、鄰近居民，前往新瓦屋遊玩、欣賞時，更加放心、安心。

此工程從4月7日開工，並於7月30日竣工，施工期間正好於疫情三級警戒期間，民眾減少外出，也於8月6日完成驗收並開放使用，計畫總經費達238萬元，由中央補助200萬，縣府配合38萬，改善廁所數量不足，並更新管線、照明及排水，提升如廁空間及品質。