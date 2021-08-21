隨著2020東京奧運精彩閉幕，緊接著第16屆2020東京帕拉林匹克運動會將於110年8月24日至9月5日舉行，中華代表團將於22日啟程前往東京。蔡英文總統及教育部潘文忠部長21日上午親臨參加帕運代表團授旗典禮，期許教練與選手共創佳績。

本屆帕運代表團包括選手、教練、後勤醫護及行政團隊共計38人，參賽選手包括桌球選手盧碧春(參加女子TT4級別單打)、程銘志(參加男子TT5級別單打)、田曉雯(參加女子TT10級別單打與團體賽)與林姿妤(參加女子TT10級別單打與團體賽)、田徑選手楊川輝(參加男子T11級別跳遠)與劉雅婷(參加女子F12/13級別標槍)、健力選手林亞璇(參加女子61公斤量級)、柔道選手李凱琳(參與女子B2級別、48公斤量級)、羽球選手方振宇(參與男子SU5級別單打)及游泳選手陳亮達(參與男子SM7級別200公尺混合、S7級別100公尺仰式、S7級別400公尺自由式)等10位，每位選手都已準備就緒，將在帕運競技場上展現努力成果。

總統除頒授國旗及團旗予我國代表團穆閩珠團長及王昭卿副團長，並特別致贈10萬元加菜金，為選手打氣加油，由林亞璇、陳亮達選手代表接受。選手們除了感謝總統親臨勉勵外，林亞璇也呼籲各界一起支持帕拉運動員。如同帕運「透過帕拉運動打造更融合的世界」的願景，相信我國代表團及關注帕運的國人，都將是提升臺灣、改變世界的要角。

教育部體育署表示，本屆帕運備戰自108年12月啟動，取代過往僅2至3個月的集訓，除提升培訓資源挹注外，並輔以運動營養、運動科學、運動心理諮商及運動醫學等跨域專業協力，期待選手站上世界舞臺，展現辛勤訓練的成果。

帕運紀錄片記載「奧運是英雄誕生的地方，帕運則是英雄匯集的地方」，我國代表團在總統與國人的勉勵、祝福下即將啟航，選手教練們眾志成城，期待發揮臺灣精神，為自己、為國人、為國家爭取最高榮譽，也邀請國人一同為臺灣英雄喝采！