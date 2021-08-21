9月份各級學校即將開學，但不少教師仍未打疫苗，而高端疫苗今也宣布，23日至24日開放第3波預約。對此，新北市副市長劉和然表示，若開學時有部分老師尚未接種或接種未滿14日，市府每7日會做快篩或PCR篩檢，確保師生安全。

劉和然強調，疫情指揮中心已經提醒教育部、各縣市政府，重新確認造冊名單，將在適當時機配發疫苗，目前仍在進行中，針對疫苗接種，市府會鼓勵老師施打疫苗，但不會建議施打哪種疫苗，因為疫苗施打仍有自願性。

另外，針對中央評估雙北是否從高風險區降為中風險。新北市長侯友宜表示，新北市目前雖有零星個案，但疫情分析可看出普遍CT值高、屬於舊案多，很多都是去醫院陪診、看病PCR篩檢初陽性，不過新北仍會釐清疫調，謹慎面對，至於是否要降為中度風險，尊重中央，而二級警戒延長後，哪些項目要做滾動式開放，將等中央公布後請各單位評估，滾動式檢討，若疫情降至比地板值更低，開放腳步會更快。