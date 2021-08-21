威力彩連續槓龜41期，台彩表示，下期（23日）頭獎獎金上看27億，成功吸引了大批民眾搶著下注，若一人獨得，將成為今年以來最高單注獎金。星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團點名，身分證尾數為0、5、8、9的人偏財運最旺，同時老師也分享各尾數適合的開運加持法，只要照著做，就有機會助長財氣。

▍尾數0：

「0」的外形就像圓圈，同時代表圓滿，小孟老師表示，「0也為宇宙起點，因此是接通宇宙能量的數字，象徵有偏財運。」建議可時常將身分證置放在家門口，因45度角的地方代表財位，放對就能提升中獎機率。

▍尾數5：

「5」象徵五路財神，因此為財神的數字，建議身分證尾數是5的人，早晚都要各喝5杯水，能大大提升自身財運。

▍尾數8：

「8」的諧音同「發」，同時倒過來看也是象徵「無限大」的符號，小孟老師分析，尾數8的人擁有無限財運與財氣，建議可以在包包或皮夾內放入蝴蝶結，再將身分證一起擺，代表雙層、無限大，能助長財氣。

▍尾數9：

「9」為陽氣最大之數，小孟老師表示，「因為9為最大單數，同時也是最吉利的數字，代表財氣將會長長久久。」建議可以準備9個小竹籤，一起綁起來之後，再放入平常放身分證的地方，就能順利將財氣留在身邊。