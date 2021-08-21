違停車主緊追拖吊車，盧小小的行為被目睹的民眾拍下PO網。（翻攝臉書爆料公社／石秀華高雄傳真）

銀色自小客車違停在三民區義明街的紅線上，警方拍照後依規定拖吊。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名自小客車車主，將車子違停在三民區義明街紅線上，結果車子遭拖吊上了溜冰鞋也上了夾子，剛被拖吊上路車主出現緊追在後，硬要打開車門的盧小小行為被網友PO網後，引發網友猜測究竟車主的下場如何，有網友酸「違停皮就要繃緊一點！」交通大隊警方21日指出，告誡車主行為恐涉妨害公務後，該車依規定拖至拖吊場，已對車主開出可處600至1200元罰單。

臉書不公開社團「爆料公社」21 日上午貼出一則以「我來了，違停遭上夾拖吊且已移動，車主急趕到想阻攔！」為題的影片，原PO貼文詢問網友，當車子都已經上了溜冰鞋也上了夾子，也已經拖吊到道路上了，但車主這時出現了，是否可以再下架呢？」，貼文一出，引發網友議論。

原PO分享的違停車影片地點發生在高市三民區義明街，影片中只見當時拖吊車「小白」已將違停的銀色自小車完成拖吊作業，但1名年輕車主趕到，將右側車門打開，試圖阻攔拖吊車，車主盧小小的行為搞到連警察都來了，車主被告知這樣的行為已涉嫌妨害公務，若再攔阻拖吊會依法處理才罷休，讓原PO忍不住發文補刀「沒錢學人亂停車？活該而已！還想硬來？多開一條妨礙（害）公務送他啦！」。

有網友則對該名車主喊話：「乖乖被拖吊吧，不然等等再多一張併排停車就好玩了！」，有網友則認為，「說到底，不想吃上罰單，就將愛車守規矩停好」、「做人乾脆一點有擔當一點，要違停皮就要繃緊！」；眼尖的網友則質疑：「他（指車主）是不是沒戴口罩呀？警察北北可以再多開一條了！」。

交通大隊警方21日指出，該件拖吊違停車的狀況發生在20日晚間8時許，交大警方執行拖吊勤務時，在義明街發現該輛自小客車紅線違停，因已違反道交條例56條1項1款，隨即依高雄市政府交通違規車輛移置與保管作業規定實施移置作業。

警方表示，當時車主曾從後方追趕並企圖打開車門，警方見狀急忙勸阻，並告知恐涉及妨礙公務行為，車主後來才離開現場，該輛車拖往八德拖吊場後，車主已前往拖吊場領回車輛；警方指出，違規停車可處600元至1200元罰鍰，呼籲駕駛人勿貪一時方便，否則愛車被拖吊，得不償失！