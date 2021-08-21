反空汙反萊毒顧健康全民聯盟發言人徐尚賢認為高雄立法委員沒有盡到監督的職責，反而在疫情期間廢弛職務，造成眾多台灣人死亡，所以在21日發起「立法委員慘無人道！人民百姓替天行道！」遊行，國民黨主席江啟臣也到場聲援，並怒酸政府高喊的「同島一命」根本就是「謀財害命」。

江啟臣表示，台灣的防疫原本是全世界前幾名，現在卻變倒數前幾名，其實政府根本毫無作為，去年是靠人民自律、守規矩，才守住疫情防線，人民希望政府準備疫苗，結果搞老半天，政府為人民準備的卻是高端疫苗，高端疫苗的審查過程黑箱、不透明，除了有圖利之嫌外，還把人民當免費的白老鼠，政府高喊「同島一命」根本是「謀財害命」。

徐尚賢表示，高雄的9名立委廢弛職務，導致眾多無辜民眾死亡，罪孽深重，所以民間團體選擇在一年一度的中元普渡，集結民意上街遊行，希望悼念這些亡靈，冤有頭債有主，遊行車隊經過立委服務處時，會為受難者哀悼，並鳴響汽笛，表達人民心中的怒火。

醫師蘇偉碩表示，政府4月打開了3＋11的防疫破口，導致目前已經有800多人染病死亡，但高雄所有的立委只為了聽從總統蔡英文的指示，竟然把能夠拯救人命的國際疫苗阻擋在外，為了自身利益，圖利高端疫苗，打開了全世界唯一沒有EUA就緊急授權的疫苗，實在令人相當憤怒。