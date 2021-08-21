冰淇淋女孩陳葳因15歲參加《我猜我猜我猜猜》爆紅，甜美外型和34G火辣身材讓她獲封「世新校花」，曾和音樂人袁惟仁傳緋聞更讓她知名度大增，轉戰直播界後，她時常會在IG曬出美照，目前擁有超過37萬死忠粉絲，日前再度因為一張身穿球衣的火辣登上PTT表特版。

日前一名網友在PTT表特版發文，只見陳葳身穿紅色球衣，寬大的衣服從她的肩膀滑落，露出性感北半球和又深又長的溝，感覺似乎下秒就會走光，下身失蹤的穿搭更是讓她的白嫩雙腿一覽無遺，陳葳用蝴蝶結綁起青春洋溢的高馬尾，籃球正好擋住她的神秘三角地帶，更讓粉絲充滿想像空間。

發文網友興奮地喊：「快來報隊」，引來一票老司機回應，「時常帶奶走步算不算違規？」、「我要單挑」、「我play one」、「來吧，你運球我運」、「羨慕袁惟仁」、「裁判：不能一直摸人」、「極品」、「小胖老師」、「喔喔喔喔喔喔喔喔」、「play one」、「剛在ig滑到」。

這張照片其實是陳葳昨（21）日的發文，當時她在文中寫道，「教練！我想打他～」不到24小時就引來上萬人按讚，網友們激動狂刷愛心，網紅Dora也開玩笑問道：「這個公仔哪裡買」，引起熱烈討論，事實上，陳葳曾在螢光幕前活躍，近年來轉戰網站也有不錯成績，累積了大批粉絲。