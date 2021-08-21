鎮瀾兒童家園院長顏莉敏表示，「公益詐騙」影響捐助人信心。（王文吉攝）

鎮瀾兒童家園委外的資訊公司遭駭客盜取捐助者個資，有8名捐助者被騙90多萬元。（王文吉攝）

鎮瀾兒童家園發出上萬則簡訊提醒捐助者。（王文吉攝）

鎮瀾兒童家園將寄發聲明書給上萬名捐助者。（王文吉攝）

大甲鎮瀾宮成立的「鎮瀾兒童家園」公益網站上萬筆個資外洩，有100多位捐助者接獲詐騙電話，對方假冒鎮瀾宮及兒童家園名義，要求核對信用卡資料，或佯稱系統設定錯誤，引導操作ATM或網路銀行。有人一時不察，帳戶遭清零，至少8人上當，被騙1萬到40多萬元不等。

鎮瀾宮及兒童家園20日下午開始陸續湧入100多通捐助者電話，均表示接獲自稱鎮瀾宮及鎮瀾兒童家園工作人員來電，要求核對並提供信用卡資料，或佯稱捐款系統設定錯誤，引導捐助者至ATM或網路銀行操作，並語帶恐嚇威脅「電話掛斷，銀行帳戶就會被清空。」

據了解，鎮瀾兒童家園公益網站長期委託網軟公司維護，網軟公司早在7月間就因遭駭客入侵資料庫，國內至少30家公益團體的捐助者個資外洩，陸續發生多起「公益詐騙」。

鎮瀾兒童家園也成受害對象，廟方緊急止血，第一時間發出上萬則提醒簡訊，鎮瀾宮董事長顏清標、副董鄭銘坤及鎮瀾兒童家園院長顏莉敏昨下午一同出席記者會，嚴正斥責詐騙猖狂，並提醒捐助者提高警覺。

顏莉敏表示，至少有8名捐助者被騙1萬到40多萬元不等，總金額90多萬元，影響捐助者對機構的信心。顏清標推測詐騙集團是有預謀及規劃的進行詐騙操作，利用金融機構周末休假，在星期五下午及晚間大規模的撥打電話詐騙，讓捐助者無從查證，進而被詐騙。

顏清標也提到，疫情造成全台公益社福機構捐款收入下降，在維持單位的運作和人力成本上，都需要更加節省和精算。現在又遇上了詐騙集團的侵入，除了憂慮會影響捐助者的信心，更是對所有鎮瀾兒童家園的長期捐助者感到抱歉，擔心有人一時不查而被詐騙成功。

顏清標說，我們已發送幾波簡訊提醒所有的捐助者，說明鎮瀾宮或是兒童家園都不會主動撥打電話要求提供或核對信用卡、銀行等帳號資料，若接到奇怪的電話，都應該先掛斷，不要回撥，直接撥打內政部165反詐騙專線求證。

顏清標希望透過媒體的力量，一起幫助受害的公益團體共同發聲，透過更多管道提醒愛心捐助者，也希望年輕人看到新聞，能夠也提醒一下家裡的父母及長輩，不要因為付出了愛心和善舉，反而受到影響及傷害。

大甲分局表示，國內近200家社福團體均委託「喜瑪拉雅基金會」成立的「網軟股份有限公司」的線上免費捐款系統，接受民眾定期定額善心捐款，疑系統遭網路駭客透過境外IP入侵後端，竊取相關個資，進行詐騙等不法。

警方掌握，已有8名鎮瀾兒童家園捐助者遭詐騙受害，損失金額從1萬餘元至44萬元不等，分析報案情資及過濾相關涉案資料，均為「假冒社福機構名義」以「解除錯誤分期付款」手法進行詐騙。將針對涉案金融帳戶及相關犯嫌，擴大偵辦、積極查緝到案。