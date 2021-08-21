北市宣布游泳池的部分也進一步開放更衣室、入池前沖水區、潛水池，而浮板、泳具、吹風機等，可於清消後提供下一位使用。（北市府提供／游念育台北傳真）

台北市宣布8月24日起將開放曲棍球、合球、藤球、體操、街舞、舉重6項運動，人與人距離需維持至少1.5公尺、每2.25平方公尺至多1人，室內單一空間從原本不得多於40人放寬至不得多於50人、室外單一空間則不得多於100人；游泳池的部分也進一步開放更衣室、入池前沖水區、潛水池，而浮板、泳具、吹風機等，可於清消後提供下一位使用。

台北市長柯文哲指出，球類運動排球、籃球還沒解禁，原則上以不可以太密集的運動為優先，8月24日開放項目有曲棍球、合球、藤球、體操、街舞、舉重，游泳池的部分也有新的指引，但仍不能洗三溫暖、不能淋浴，入池前後盡量戴口罩，維持社交距離。

北市副市長蔡炳坤說明，台北市原本已開放的運動有51項，8月24日則增加為57項，而開放人數也放寬，從原本室內單一空間40人增加為50人，室外不多於100人。

蔡炳坤說，放泳池部分將開放潛水池、入池前沖水區和更衣室；泳池容留人數為每10平方公尺至多1人；泳池水質pH值應維持在7.2-7.8之間、自由餘氯應維持在1.0-1.5 ppm之間；浮板、泳具、吹風機得於清消後提供下一位使用，淋浴間、三溫暖、烤箱、蒸氣室、水療池、遊戲池等附屬設施仍不開放。

另外，北市也宣布「運動比賽指引」訂定，比賽選手具有健康證明，得在比賽期間不戴口罩，包括第一劑新冠肺炎疫苗接種滿14天證明、確診康復證明／解隔單、7日居家快篩／PCR證明。

蔡炳坤說，比賽如屬開放觀眾入場或有輔助陪伴者，其座位席應採梅花座並維持，至少1.5公尺社交距離，並報經主管機關核准後辦理；工作人員及隊職員應於活動前2周開始落實自我健康管理與監測；若有境外選手或工作人員，應配合中央流行疫情指揮中心防疫規定，並經主管機關核准後始得入場館訓練或參賽。