2020東京奧運水上芭蕾項目，俄羅斯隊不負眾望締造金牌六連霸紀錄，其中隊內32歲選手席卡娜（Alla Shishkina）近日接受媒體訪問，自爆奪冠絕招是「遵循醫囑做愛」。

金髮碧眼的席卡娜擁有170cm、54kg高挑身材，從2012年倫敦奧運、2016年里約奧運到2020年東京奧運，接連三屆代表國家參賽女子團體水上芭蕾項目，每一年都光榮奪金。根據英媒《每日星報》報導，席卡娜賽後接受俄國斯記者訪問，被問到有沒有什麼獲勝撇步，她率性地回應：「聽從醫師建議做愛」原來席卡娜的醫師兼團隊顧問丹尼斯（Denis）認為如果想要在比賽時擁有最大爆發力，其中一個訓練方式就是進行性行為，「當情愫被催起來的時候，對女性的睪丸激素和肌肉都有益處」，席卡娜採納醫師的建議，果真連三屆都拿下金牌。

不過，席卡娜進一步表示，如果想要鍛鍊肌肉並達到最好的狀態，賽前的性行為最好都不要高潮，因為她覺得睪丸激素常常與運動憤怒、侵略性有關聯，但每個運動員的狀態並非一樣，若想要維持憤怒的狀態參賽，那就最好不要在比賽前嘿咻。

事實上，席卡娜過去受訪的內容都滿大膽，曾公開探討過大胸部和水上運動的關聯，席卡娜反駁過「大胸在水上較容易飄浮」的都市傳說，她說從訓練的經驗中可以發現，大胸部的人才是最難訓練的。