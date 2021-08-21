超跑車友相約跑山，不慎發生追撞事故。（警方提供）

超跑車友相約跑山，不慎發生追撞事故。（警方提供）

新北市新店警分局今（21）日上午9時30分許獲報，坪林區台九線43公里處發生交通事故，員警到場赫見是兩輛超跑追撞，所幸僅是車輛受損，人員並無受傷，初步了解為煞車不及所致，2名駕駛均無酒駕。

新店分局表示，經現場了解，37歲郭姓男子駕駛保時捷與駕駛奧斯頓馬丁的40歲藍姓男子相約跑山，兩車自宜蘭往坪林方向行駛時，藍男突然減速，郭男煞車不及，追撞前車車尾。

警方表示，員警到場時，2名駕駛在場等待道路救援拖車，僅車損無人員受傷，員警依交通事故程序受理，並對2人進行酒測，均無酒精反應。