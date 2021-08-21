近期疫情趨緩，台北市本周累計7個確診個案，台北市長柯文哲說，每周的確診案例都比上周減少一半，但社區仍有不明感染源，在7家院區免費PCR篩檢部分昨篩檢1291人，陽性率為0，柯說，北市要思考是否要取消此政策，目前雖然沒有打算馬上取消，但將視疫情狀況調整，因1個人PCR要花3000元，每天1千人，北市就要花300多萬來維持社區監測，費用很高。

柯文哲說，近期確診個案下降，大部分公司也恢復上班，但有個問題是辦公大樓1個人確診，就整層要抓去隔離，所以最近居家隔離人數往上升，隨著開學人接觸越來越多，可能也會有新的問題，不過目前居家隔離人數還在可負荷的範圍，以前最高曾居隔3000人，這幾天是400人左右。

柯文哲分析，從最近3個月數據來看，北市確診個案共4890人，無症狀占44.8％，這也是為什麼不明感染源沒辦法消滅；當年SARS一下幾個月就被殲滅掉，因為SARS沒有無症狀的情況，且新冠肺炎還沒發病就有感染力，有很長的時間可以傳播，跟SARS不一樣。

柯文哲說，一開始確診者都是長者居多，但近期確診者多為年輕人，可能跟打疫苗覆蓋率有關，因長者大多都打過疫苗，但年輕人還沒施打；柯文哲強調，現在他主張採新加坡和美國的戰術，盡速打完2劑疫苗，讓經濟可以盡早恢復，然後逐步解封。