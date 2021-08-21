隨著微解封而來的，就是各百貨及Outlet推出的全新優惠活動，MITSUI OUTLET PARK就趁著暑假尾聲，特別推出夏末最有感、一年僅兩次的「最強買物祭」，9月5日前祭出全館下殺2折起優惠以外，更同步舉辦於29日前推出APP會員與聯名卡友「雙會員周」，享點數加倍與消費折抵回饋，同時27日起更推出「巧虎夏日冒險小勇士」探險遊戲區吸客，今年還將擴大橫跨林口與台中港兩店舉辦，消費者入內拍照及闖關通通免費，讓小孩也能在夏末享受微降封的樂趣。

MITSUI OUTLET PARK於27日起推出「巧虎夏日冒險小勇士」探險遊戲區，今年還將擴大橫跨林口與台中港兩店舉辦，消費者入內拍照及闖關通通免費；圖為示意圖。（MITSUI OUTLET PARK提供）

MITSUI OUTLET PARK林口、台中港「最強買物祭」期間，單筆滿2000元，就抽iPad Pro、Apple Watch、iMac、HomePod mini以外，合作銀行卡友刷卡滿額，最高再享5%回饋，同時林口店於9月5日前單日累積消費滿10萬元，再贈德國百靈手持式攪拌棒套組，而台中港店指定期間單日累積消費滿8萬元，則送Panasonic直流電扇或智慧電子鍋；APP會員於30日至9月3日期間平日每消費200元就贈3點，回饋幅度較平時放大3倍，另林口店加碼「限量折扣金」，指定期間享配合專櫃滿3000折150、指定美食滿200折20、指定牛仔品牌滿3000折200。