2021年梨山茶評鑑有603組參賽，競爭相當激烈。（王文吉攝）

梨山茶茶湯水色蜜綠帶黃，香氣清揚，略帶花果香。（王文吉攝）

2021年梨山茶評鑑得獎名單出爐，由比賽茶常勝軍黃加棟拿下特等獎。（王文吉攝）

2021年梨山茶評鑑21日出爐，由比賽茶常勝軍黃加棟奪下特等獎，黃加棟家族也是本屆最大贏家，他與兒子黃明江另包辦頭等三及頭等獎。梨山茶今年受乾旱減產約3成，勝出的比賽茶將由和平區農會統一包裝並加貼防偽標籤，冠軍茶1斤定價18萬8千元，號稱「鍍金級茗茶」。

和平區農會19、20、21日舉辦2021年梨山茶評鑑，比賽茶以產自梨山的青心烏龍春茶，計有603組參賽。由茶業改良場魚池分場分場長黃正宗、助理研究員簡靖華擔任評審委員，根據外觀、水色與香氣滋味等3種項目進行評鑑。

歷經3天4輪品評，由比賽茶常勝軍黃加棟拿下特等獎，榮登2021年梨山茶王，頭等一、頭等二、頭等三、頭等五分別是林正智、王俊傑、黃明江、王興。5名頭等分別為王文雄、徐桂光、張錦蕉、黃加棟、黃明江等，五星選出石金藤等30名，其餘四星、三星共選出227名。

茶業改良場魚池分場長黃正宗說明，今年梨山茶淘汰率55％，偏高原因為延後比賽，部分茶葉沒有保存好方式，導致茶湯澀、苦。今年春天缺水，入圍的茶農在肥料、管理調適得宜，表現維持往年水準，特等獎除帶花香，亦有梨山的特有香氣，入喉圓潤、甘甜帶清雅花香。

和平區農會總幹事李順冬表示，梨山茶區涵蓋福壽山、新佳陽，海拔1800至2500公尺，日夜溫差大，水氣充足，產出的茶菁肥厚，果膠質含量高。梨山茶每年僅2至3收，由於產量少，價格居高不下，其中指標性的福壽長春茶1斤7000元，一開賣隨即秒殺。

農業局長蔡精強表示，和平區梨山茶種植面積約457公頃，年產量約205公噸，本次參賽茶葉經農藥殘留快速篩檢合格，另評鑑後的得獎茶葉也將再次送驗，通過農藥安全檢測後，由和平區農會嚴格控管、統一包裝並加貼防偽標籤，讓消費者可以安心選購優質梨山茶。