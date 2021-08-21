《美麗島電子報》公布的民調顯示，台中市長盧秀燕信任度高達81.8％，就任以來整體施政表現滿意度80.6％，盧秀燕與市府團隊施政評價高達95％。《美麗島電子報》吳子嘉直言，自己看到這個民調也嚇一跳，他指出，民進黨在台中的立委們，在民調上不敵盧秀燕，是受中央施政所拖累。

吳子嘉20日在政論節目《關鍵時刻》中表示，這場疫情幫六都首長和其他地方首長，創造好幾個英雄人物出來，讓我們非常意外，「我看到這個滿意度也嚇一跳，我們還沒做過那麼高的滿意度，等於說100個人有80個人說她好，她這個80.6%，在她的人生、在台中算是巔峰了，不太可能有這種數據了」。

吳子嘉指出，按照現在這個滿意度和信任度，大概明年沒人選的過盧秀燕，沒有對手了，因為明年就要選了，就直接做選舉支持度調查，立法院副院長蔡其昌只有17.6%，輸盧秀燕45.4個百分點，這怎麼選？副院長怎麼可能輸到45.4個百分點？

不過，吳子嘉認為，這個支持度到選舉應該不是這樣，民進黨立委何欣純跟盧秀燕拚的時候，何欣純有15.2%的支持度、蔡其昌17.6% 、民進黨立委張廖萬堅有10.9%，這3個人都還沒宣布要參選，所以民調偏低，「我認為有點是中央拖累所害，現在民進黨情況很壞」。

吳子嘉還說，民進黨的中央跌，所以民進黨的公職也跌，這些立委支持度剩下10幾%，很明顯就是中央的施政所拖累下來，不然不可能那麼低，選舉時應該不會是這個數字，因為基本盤會通通出來，兩邊都會有基本盤，可是盧秀燕的優勢太大，連綠軍都吃過來，她藍綠通吃滿意度才有可能到8成。