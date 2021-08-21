全台只有彰化縣沒有火化場設施，每年往生近9000人得奔赴外縣市，內政部去年曾關切，要全額補助興建，但每每才冒出個「影」，就遭群起洶湧反對，今年審計室再度提出糾正，要求縣府積極與有意願鄉鎮市配合盡速完成火化場，或者輔導民間籌設火化場。

六都之外，人口最多的彰化縣沒有火化場是公共建設的一大缺憾，民眾抱怨，殯葬業者多年前也曾群集縣府灑紙錢抗議，「太不便民了」，火化、送葬都得奔波外縣市，除了交通支出，使用費用較非縣市籍也提高，更花費時間，況且「火化」幾乎是人人生命最終的必然了，但推動火化場還是突破不了地方反對的心結。

2016年縣府邁出了步伐，選擇在埔鹽、埔心交界、鄰近快速道路附近荒郊蓋火化葬場，掀起地方排山倒海抗議，又下跪又包圍，去年好不容易，芳苑鄉公所才釋出第六公墓作為「選項」，瞬間烽火連天，5000人簽署反對，還發動遊覽車抗議，讓這項必須公共建設，頓時成了民惡之首的禁忌議題，各鄉鎮公所都進入了避之惟恐不及，「何必搬石頭砸自己腳」，全額補助又奈何。

彰化縣殯葬用地並非不足，納骨塔數量也是全台最多，根據縣府統計，縣內公墓設施107處、已停用123處，共203處，832萬餘平方公尺。審計室指出，除了要積極盡速完成火化場設置，也指出不少鄉鎮市估所殯葬用地，遭侵占作為私人建築、果園等，違反土地使用分區規定都亟待改善。

此外，環保葬2016年只有39人使用，佔死亡人數0.38％，到2020年使用162人、比例提高到1.56％，除了埔心鄉又樹葬園區，社頭鄉今年3月正式啟用，二水鄉已初步規劃，環保葬已成趨勢，仍有推廣空間。