對於行政院堅持推出振興五倍券刺激消費，且認為如果央行庫存不足，仍是要印製現金，前民進黨立委郭正亮分析，大部分都是金融轉帳，怎麼會有現鈔？太可怕了！

本土疫情趨緩，行政院研擬推出振興五倍券，盼刺激消費帶動經濟效益，不過，在野黨質疑印製五倍券及行政成本逾22億元，主張發券不如發現金，省時、省錢又便利。對此，行政院發言人羅秉成表示，發現金不見得成本比發振興券低，如果央行庫存不足，仍是要印製現金，兩者無法相提並論，對比之下，振興券比起現金更能帶動經濟效益。

郭正亮20日在中天電視《正常發揮》痛批，羅秉成沒有一個邏輯是通的，簡直是受不了。經濟學上現金才會有「乘數效應」，因為現金會轉，五倍券大部分都會流到大賣場和連鎖店，去年經驗顯示6、7成左右如此。

郭正亮直言，五倍券如果真的換成現金，就是1178億元，大部分都是金融轉帳，怎麼會有現鈔？他分析，台灣有832萬人開戶，有些人沒有戶頭，家裡可以提供戶頭，這個程序上都可以處理。譬如一家有4口人，就匯2萬元到帳戶，這樣哪有要用現鈔？這個太可怕了！

郭正亮進一步強調，幕僚也想不出來這種驚人的論調，上次還講五倍券是「全民參與式的經濟」，不知道他在講甚麼，不可思議！