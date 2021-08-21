1名女網友的父親3個月前因癌症病逝，女網友第1次過沒有父親的父親節，她難過之下決定仍傳訊息給父親，「你永遠在我心裡」，沒想到訊息傳出後，對方竟然顯示已讀，讓她難過心酸；後來才得知是父親的手機被姑丈接收使用，姑丈已讀她的訊息後，也用語音錄音回覆她鼓勵的話，讓她感動不已。

該名女網友在Dcard上發文表示，她的父親3個多月前因癌症病逝，「我過了第一個沒有爸爸的父親」，往年她都會在父親節時傳訊息給父親，也會準備禮物與紅包，但今年都無法做了，她最後決定同樣傳訊息給父親，「雖然我知道他再也看不到，也不會回覆我了，拿起手機打字的那一刻實在太難過了」，她只簡短打了幾句話就傳送了。

女網友傳訊息給父親，「你永遠在我心裡」，沒想到訊息傳出後，對方竟然顯示已讀，後來得知對方是她的姑丈。（翻攝自Dcard）

該女網友說，她傳送出去後發現對方竟然「已讀」了，讓她心頭一陣鼻酸，淚水在眼眶打轉，後來才知道原來父親的手機之後被姑丈接收，因此看到訊息的是姑丈，後來姑丈也用錄音訊息回覆鼓勵的話，她說父親生前都住在姑丈家中，父親生病期間都是由姑丈家幫忙照顧，所以看到姑丈的訊息讓她相當感動。

其他網友留言說，「可能最近真的太脆弱，在看的過程中也哭了，我也好想我的家人」、「抱一個！看著我眼淚都要掉了，辛苦妳了」、「我爸走一年了有時候也很想傳訊息給他，雖然知道他不會看，可是爸爸手機在媽媽身上怕傳過去媽媽會難過，所以也不敢傳，一起加油」、「我爸也是在4月份的時候因為癌症離開了，今年也是我過的第一個沒有爸爸的父親節」。