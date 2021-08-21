威力彩連41槓，頭獎上看27億元，彩迷周末再接再厲，希望幸運中頭獎、躍身億萬富翁；不過，現實是殘酷的，位於新竹城隍廟附近的照達商行老闆陳昭仁透露，有熟客上期花了1萬多元買彩券，兌獎完瞬間「臉垮」，因為這名熟客只差1個號碼，就與21.5億元頭獎擦身而過，三獎彩金只有15萬元彩金，與頭獎相差1萬4333倍。

陳昭仁表示，跟這名熟客也認識，看到臉部表情不對勁，當場氣氛真的很尷尬，不知道該「恭喜」，還是要「安慰」他？陳昭仁分析，在威力彩高額頭獎誘因下，會花1萬多元買彩券的民眾，都是衝著頭獎目的而來，誰會只想中三獎、15萬元。

陳昭仁透露，該名熟客兌完獎、花了點時間整理情緒後，就默默地走出去了，「完全沒有喜悅感」。

8月19日開獎的威力彩，頭獎21.5億元，根據台彩網站公告，該期總計開出111注三獎，每注彩金為15萬元；三獎即第一區6個號碼中，中了5個號碼、第二區也必需選中；該期威力彩僅有1名幸運兒博得二獎，以第一區6個號碼全中，贏得4679萬元彩金。

陳昭仁分析，威力彩遊戲設計有點兩難，或許考量每期三獎中獎人數多，彩金無法太高，若台彩拉高威力彩三獎彩金，勢必影響頭獎、二獎的吸引力；當頭獎累積速度變慢，威力彩就不太可能出現超過20幾億元的頭獎彩金了。