賴清德副總統今出席「社會處方在新冠肺炎的角色」國際論壇致詞時表示，透過「社會處方」能夠解決疫情下嚴謹公共衛生手段所造成的疏離；期盼透過國際間的經驗交流，加強彼此合作，共同面對疫情挑戰。

副總統致詞時指出，從去年至今已有超過2.1億人確診COVID-19，死亡人數超過400萬人，疫情對國際造成非常大的衝擊。在國際社會、政府及民間企業共同團結合作下，短時間內開發出有效的疫苗，讓疫情能夠一度受到控制。然而新的變種病毒，特別是目前國際上流行的主要變異種—Delta病毒株，再一次地侵襲了全世界，因此現在病例數仍逐漸增加。

他說，COVID-19對世界的威脅仍然存在，除了疫苗，世界各國都採取了管制措施，包括戴口罩、保持社交距離、勤洗手，甚至封城等。這一些非醫療方式介入的公共衛生手段，在這一波疫情中也達到了明顯的效果。

他認為，COVID-19疫情持續延燒，對於人類會產生越來越大的壓力，即便使用非醫療手段，採取隔離或保持社交距離等方式防疫，對個人的衝擊也會越來越大。

他說，這種情況下，社會處方就非常重要，能提供社區、家庭、朋友之間，互相幫助、關懷的方式，並可以解決採取嚴謹公共衛生手段所造成的疏離，避免讓社會產生嚴重的副作用。

副總統肯定「台灣社區營造協會」理事長洪德仁率領的團隊，舉辦這麼有意義的活動，這是台灣第一場研討社會處方在COVID-19扮演角色的論壇，相信對未來有非常深遠的影響，特別是台灣現在已經是高齡社會，到2025年將達到超高齡社會，社會處方對我們更顯重要。

他提到，總統十分重視社會安全網的建立，在他擔任行政院長任內，也積極推動以家庭為中心、社區為單位，公私部門合作，不僅扶助弱勢、維護社會治安及社區環境，在疫情下，也能成為重要的防治網，其中運用的手段，也就是論壇今天討論的主題—「社會處方」。

他說，今天還有來自日本、韓國的專家透過線上方式參與論壇，分享經驗，他期待台灣、日本、韓國能彼此加強合作，共同面對各項挑戰，讓我們的國家都可以非常平安。