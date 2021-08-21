中央流行疫情指揮中心21日宣布新冠肺炎2級警戒再延兩周，17項娛樂場所仍等不到解禁，台南市舞廳、酒店娛樂產業自組的社團嘆受合法營業卻受嚴厲打壓，掛羊頭的業者反能在夾縫中求生存。

台灣疫情趨緩，餐飲業雖有條件開放內用，仍逐漸恢復業績，帶動附設餐廳的住宿、百貨業也恢復人潮，唯有包括特種行業在內的17項娛樂場所卻遲遲等不到解禁，業者持續關門吃自己，怒稱官逼民反。

台南市數家合法設立的娛樂場所包括舞廳、遊藝場、夜店與酒店業者，以萬象舞廳為首，日前籌組「台南育樂事業商業權益促進會」自救，眼見政府對娛樂場所的禁令一延再延，近日設法尋求生存之道。

「台南育樂事業商業權益促進會」理事長曾正義抱怨，合法的娛樂業者因遵從政府法令，無法開門賺錢，掛羊頭賣狗肉的業者反而能在夾縫中生存。

台南市合法登記的舞廳、酒店還無法營業，卻有登記餐飲零售業的酒吧，名正言順開張，更有暗中經營色情的按摩業、理容業大賺解封財。

曾正義表示，餐廳、百貨、酒吧已逐漸恢復業績，開始賺鈔票，唯獨娛樂產場所持續遭禁，自己一度想帶著同業到台北舉牌陳情，雖在朋友勸說下取消念頭，仍不願放棄自救機會，怒稱這是官逼民反。

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