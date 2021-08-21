女星謝忻在不倫戀醜聞後沉寂一段時間，經過反省和壓低身段努力不懈也成功翻身，重返綜藝節目主持行列；重新出發的謝忻除了回到螢光幕前，也不時透過社群分享生活點滴，最近曬出一系列火辣泡湯照，正反面全失守尺度直逼18禁，S性感曲線網友看了快噴鼻血。

昨（20）日謝忻在IG透露自己人在宜蘭礁溪，更興奮地表示「來礁溪就是要泡湯呀」，還補充說在室內風呂就不怕曬太陽；她上傳多張在泡湯的照片，把頭髮紮起來，身上穿著黑色泳裝，胸前深V開到肚臍加上綁帶設計，滿滿都是洞，傲人上圍若隱若現，相當誘惑。

謝忻泡湯照太性感，網友看了超嗨。(圖/ 摘自謝忻IG)

而謝忻轉過身才發現泳裝大鏤空，露出大面積白皙美背，從側面看完全是S曲線，一雙美腿在水底也看得出穠纖合度，性感身材太犯規；謝忻重回演藝圈後，多次大方展現好身材，以及不在乎自嘲和幽默的性格，也成功擄獲大票粉絲。

這次泡湯照尺度大開，讓一票網友看了都超激動，「太性感了啦」、「忻姊好辣」、「太白了美美」、「拍照的人好幸福」、「我不行了啦」、「妳太犯規了」、「這個背，真的很可以喔！比18歲的還像18歲啊」。