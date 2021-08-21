司法院21日指出，中央流行疫情指揮中心宣布全國疫情警戒第二級，將延長至9月6日，司考量最新疫情狀況，調整現行開庭的5項防疫原則，維持公務正常運作，將延續視訊與實體開庭併行方式，調整居家辦公等防疫措施。

司法院表示，在維護當事人及關係人合法權益，且符合遠距視訊規定及軟硬體設備條件，法官可斟酌個案情形，使用遠距視訊方式開庭。

若個案狀況必需進行實體開庭，則應保持安全社交距離。各級法院針對在庭人數、座席訂有相關規範：

一、在庭人數控管：明定每一法庭審判活動區、旁聽區的可容納的適當人數，法庭審判活動區內，必須保持安全社交距離或設置隔板，旁聽區採間隔座、梅花座。

在庭人數如超過可容納的適當人數上限，必須更換到較大法庭，或請超過上限的其他人員，增開一個或以上的「延伸法庭」，以遠距視訊方式進行。「延伸法庭」人數控管、座席安排、超過人數上限，也依上述原則辦理。

其他在法院及所屬機關，有院外人員參與的業務或活動，也依「遠距視訊與實體併行、實體加強防疫」原則辦理。室內超過80人、室外超過300人的集會活動應暫停，或改採視訊方式辦理。

二、持續演練國民法官法庭運作之需求，由各法院斟酌當地疫情、人力及硬體狀況，逐步回復辦理國民法官模擬法庭。

三、考量9月1日全國中小學開學，於8月31日以前，司法院及所屬機關人員，應維持至少三分之二到院辦公，由各機關視實際公務需求，彈性調高到院辦公人力比例。

曾與居家隔離者、居家檢疫者、疑似病例者、接觸確診病例者有接觸之同仁，將優先居家辦公。各機關人員如有確診者，為免疫情擴大，可不受至少三分之二到院辦公人力的限制。

四、維持原正常上下班時間，疫情二級警戒延長至9月6日，司法院及所屬機關仍維持原正常上下班時間。

五、進入法院加強防疫，院外人士進法院須落實4項防疫措施及注意事項，包括使用手機登記「簡訊實聯制作業」、自主健康管理者若要進入，將由法院引導至戶外隔離安置區，由專人處理。

聯合服務中心將正常運作，但訴訟輔導服務以電話及視訊進行線上諮詢；其他服務以郵寄、線上或多元繳費等方式為宜，避免直接接觸。陳情業務正常運作，但仍宜以電話、郵寄及電子郵件等方式，避免直接接觸。

司法院指出，已延長辦案期限及暫停各類案件的辦案期限管考，相關措施也會視疫情變化，隨時進行調整。