日本全境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，至今共13都府縣實施「緊急事態宣言」，仍無法遏止疫情快速擴大；因此，日本政府最快下週商議是否再度擴增宣言適用地區。
日本時事通信社報導，日本政府新增發布7府縣「緊急事態宣言」昨天上路，加上日前已發布的6都府縣，日本全境共有13都府縣實施緊急事態；不過，仍然無法遏止疫情快速增加。
首相菅義偉最快下週將與相關部會首長商議，是否再度擴增「緊急事態宣言」適用地區，將北海道及愛知縣等地納入。
目前實施「緊急事態宣言」的地區包括東京都、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣、大阪府、沖繩縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、靜岡縣、京都府、兵庫縣及福岡縣。
讀賣新聞報導，三重縣知事鈴木英敬今天說，將籲請中央政府把三重縣納入「緊急事態宣言」適用地區。三重縣今天新增427例確診病例，連續5天刷新當地單日紀錄。
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