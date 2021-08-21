美國從阿富汗撤軍，混亂局勢引起外界質疑美國的承諾不可靠，綠營痛批國民黨散步棄台論、側翼更指藍營論調是中共同路人。回鍋參選國民黨主席的前主席朱立倫今說，網紅阿滴不過在推特寫下「不要戰爭」，就遭到1450截圖出征，依此邏輯「民進黨治國，你終究要成為中共同路人」。

朱立倫表示，在民進黨治國刻意操控下，整個意識形態與言論審查氛圍，已導致網路社群與台灣社會日益嚴重的衝突與對立，更可能激起與對岸之間的惡意螺旋。兩岸的民族主義持續升高、對撞，絕對不是兩岸人民之福，更不是台灣人民之福。

朱立倫說，「不要戰爭」是絕大多數台灣人心聲，這不代表不關心國防，更不代表投降與失敗主義，沒想到網紅因看到阿富汗戰爭，有感而發在推特上寫下「不要戰爭」，就遭1450截圖出征圍剿，連阿滴都挨批變成「中共同路人」。

朱立倫指出，民進黨治國下，一個關心和平的台灣人，生活就變成出生、中共同路人、與死亡。他呼籲，拒當中共同路人，就從拒絕1450出征開始。