不少愛面子的人，總是喜歡打腫臉充胖子炫耀自己，搜狐網命理專欄點名，獅子座、雙魚座、雙子座的人最愛到處炫耀自己，不論自己是否真的有能力與人比較，他們都自認無人能敵，個性非常高傲又虛榮。

▍1.獅子座

獅子座天生愛面子、愛出風頭，虛榮心很強，不管在什麼場合，都非常享受備受矚目的優越感，所以他們從不謙虛，總是喜歡在人前不遺餘力地炫耀自己。只要是他們能拿出手的，都免不了在人前炫耀一番，在受盡別人的讚美之後，獅子座就會深信自己超強，沒人比得上，但時間長了，人們就會對他們產生反感，越來越沒朋友。

▍2.雙魚座

雙魚座的人非常喜歡炫耀，只要有機會參加聚會，就恨不得把自己所有的名牌服飾或包包通通穿出場，不停地展現自己優質的生活，但炫耀太多次卻會讓人厭煩。在小時候，雙魚座會炫耀成績，長大後則會炫耀自己的事業或是人生，虛榮心很強，總想成為被人羨慕的對象。

▍3.雙子座

雙子座的人有一張很會說話的嘴巴，他們的個性高調虛榮，從物質上到精神上都要跟別人比較，無論大小事都喜歡誇大分享，非常愛吹牛。尤其雙子座最愛炫耀財富，若被人誇讚他們用的東西很昂貴時，他還會裝模作樣表示「這很便宜」，喜歡打腫臉充胖子，藉此彰顯自己的實力與能力，久了就容易惹人厭。