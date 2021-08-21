雞排妹（鄭家純）前陣子捲入小三疑雲，在男方及正宮道歉後，事件終於落幕，雞排妹日前上節目也提到目前的愛情觀，透露自己很難在同一個人身上找到理想條件的對象，因此在找對象時也會「分工」，讓2～3個人去分攤，「我們是獨立個體，大家應該要互相尊重」。

雞排妹在節目《單身行不行》提到，如果另一半對工作很有企圖心就不一定能常常陪伴，「那這樣就可以把另外一個任務分出來，給可以陪我去遊山玩水（的人）。」她認為這種模式能減輕自己的壓力，「因為我不會再去把那麼多的期待放在一個人身上，因為那是不可能的。」

儘管一開始會講好這種相處模式，但對象的嫉妒心還是會讓關係出現變化，「他發現當初是因為愛我、想跟我在一起，所以委屈自己，後來他發現他沒辦法再強迫自己了，他想要退出又或是他想要改變我。」也曾因為這樣出現過比較難看的場面，當下她還是冷靜要求換個地方吵架，不想讓自己的空間留下不堪的回憶，因此被批冷血。

雞排妹認為不同對象有不同的用處。（圖／翻攝自東風衛視YouTube）

如果出現這種情況，雞排妹就會拉開彼此的距離，「我不可能為了你改變，我前面都已經講好，我沒有騙你。」她也坦言自己無法接受劈腿，卻可以和不同人約會，是因為劈腿帶有欺騙，但自己沒有，儘管她對每個對象都是真心去愛，但她沒有佔有慾，可以同意另一半去交其他女友來照顧自己，「只是希望這個女生不要哪一天對我的忌妒心大到來影響我的工作。」

雞排妹認為自己和劈腿不同。(圖/翻攝自東風衛視YouTube)

雞排妹現在最滿意的相處模式就是「我們互不干涉」，也解釋這種關係和砲友不一樣，她和這些對象不只肉體上的交流，儘管大部分的人都無法接受她的感情觀，但她也表示那不是自己的責任，認為大家應該要互相尊重，「所以不要害怕，我不會去搶你女朋友、男朋友、老婆或老公。」