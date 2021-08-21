行政院去年發放三倍券的行政成本約22.5億元，行政院發言人羅秉成為反擊在野黨主張發現金，稱發現金不見得成本比發振興券低，若央行庫存不足，仍有印鈔成本。民進黨台北市議王世堅直言，希望羅秉成身為發言人，不要再「天兵講天話」，並指後續計畫上路的動滋券等方案，是玩得沒完沒了，王世堅更呼籲政府不要再去指導人民要怎麼生活。

王世堅20日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，行政院長蘇貞昌在位的一天，就要好好把這個位子該做的、能做的，做好做滿，不要再一直為自己鋪路，這非常不好，至於羅秉成，「我希望他身為發言人，不要再當那種天兵，講那種天話」，印一張鈔票印的成本和五倍券一樣，都是3塊錢，可是鈔票一張可以用4到5年，在這4、5年之間不曉得轉了幾百手、幾千手。

王世堅直言，若三倍券、五倍券真這麼好，乾脆就法制化，一年發個一兩次，最好發個十次、八次，提升我們的經濟，取代新台幣，「可以這麼做嗎？新新台幣，就用三倍券、五倍券、消費券來做」。

王世堅指出，現在五倍券已經定案，只是不讓民眾拿1千塊去買，這點很好，很感謝執政者這樣的想法，但後續動滋券來了，什麼藝文券、客家券都來了，「一起玩、一直玩、一路玩，玩得沒完沒了」。

王世堅認為，10月、11月開始發五倍券之後，大家不會再罵，但是大家心裡有一本帳，「為什麼要多花那麼多錢？設計這麼多花樣？」這幾本上就是把民眾當成愛貪小便宜，因為你貪小便宜，所以政府給你錢，你就一定會去花、會去玩，這太小看人民了，政府不要再「作之君，作之師」，指導人民生活。