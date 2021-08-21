全球晶片短缺持續延燒，需求帶動半導體晶片公司獲利表現強勁，全球晶圓代工龍頭台積電營收獲利頻創新高，不僅股價一路水漲船高，市值更在8月初首度力壓騰訊、阿里巴巴，坐上「亞洲一哥」的寶座，並獲陸媒稱「晶片代工之王」，然近期騰訊、阿里受監管風波衝擊，股價一路下挫，台積電近期走勢也疲軟不堪，消息傳至網上，有網友笑稱，「這三家最近在比誰跌的比較慘」。

陸媒《證券時報網》21日報導，表示在全球晶片荒的背景下，全球晶片代工龍頭台積電的市值，已經超越騰訊和阿里巴巴，一舉躍上亞洲第一的寶座。

台積電市值8月3日首度超越騰訊，隨後騰訊市值反彈又回落，台積電又於8月18日再度超車騰訊，成亞洲主要證券市場市值最高公司；截至8月21日，台積電市值約5600億美元高居第一，而騰訊市值約5200億美元、阿里巴巴市值約4300億美元，分別位居第2和第3。

自去年疫情爆發以來，全球晶片產能緊繃，產能滿載的背景下，晶圓報價持續上漲，晶圓代工龍頭台積電全球市佔逾50%，自然獲益匪淺，故有網友稱其為「晶片代工之王」；據DigiTimes數據顯示，台積電主要客戶依序為蘋果、AMD、聯發科、高通，其中僅蘋果就貢獻了逾20%的營收。

報導稱，全球前10大晶圓代工廠中，就營收來看，排名第一的台積電比前9家的總和還要多，晶片是目前核心的高科技，且台積電處於絕對領先地位，現階段僅三星有望彎道超車。

但相較晶片需求蒸蒸日上，網路科技巨頭面臨越來越嚴格的全球反壟斷監管，市值不停縮水；數據顯示，騰訊和阿里巴巴從今年初以來，股價皆已分別下跌逾20%、30%，就騰訊截至20日的市值來看，總市值約5200億美元，從年內總市值高點9500億美元，約蒸發了4300億美元，等同0.75個台積電市值。

由於台積電股價盤整已久，先前的利多消息都未能激勵其股價走高，消息傳至PTT股板上，網友紛紛留言，「好多利多消息，怕」、「拜託520或518讓我撿」、「gg新聞多起來，要破底了」；此外，有網友注意到近期三家股價都跌跌不休，「中概股最近狂跌」、「這三家最近在比誰跌的比較慘」、「外資繼續提款」。