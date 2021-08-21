公共電視團隊與台灣花磚博物館合力製作的花磚再生紀錄片《花磚而生》，今21日在嘉義秀泰影城舉辦特映會。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

《KANO》電影演員永瀨正敏曾在花磚博物館取景。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

公共電視團隊與台灣花磚博物館合力製作的花磚再生紀錄片《花磚而生》，今21日在嘉義秀泰影城舉辦特映會，嘉義市長黃敏惠、立委王美惠、製作人陳廷宇、導演婁雅君、台灣花磚博物館館長徐嘉彬等人到場共襄盛舉，一同見證世界級文化遺產再生過程！

2016年「台灣花磚」與世界各地花磚文化由法國艾克斯馬賽大學（Aix-Marseille Université）領銜提送聯合國申請為「世界非物質文化遺產」，公視團隊以4K超高畫質紀錄片《花磚而生》，探尋花磚的身世，帶領觀眾了解花磚的保存與再生之旅。

拍攝團隊走訪台灣、日本、新加坡三國拍攝，並由歌手潘越雲首度擔綱紀錄片旁白配音，影片從一片小花磚，循線索前進日本淡路島，找到100年前的生產廠商，再追溯世界瓷磚的傳播史和路徑，片中記錄日本INAX博物館的研究，說明世上第1片瓷磚是埃及金字塔內法老王陵墓的裝飾品，距今有4000多年歷史，而瓷磚經由貿易、殖民、戰爭和移民等人類生活路徑，開始傳播到世界各地。

黃敏惠致詞時表示，徐嘉彬創辦了全台第一，也是唯一的花磚博物館，從各地搶救這項獨特又在地的文化瑰寶，修復並保存在館內，讓來自世界各地的觀光客都能認識花磚，感謝徐館長的努力，讓花磚文化得以保存。

「越在地，越國際！」，黃敏惠說，看完影片真的是滿滿的感動，全台第一，也是唯一的花磚博物館就在嘉義市，館內不但收藏從各地搶救回來的花磚，還可以創新，透過DIY設計，創造出自我獨特風格的花磚。

黃敏惠說，2019年市府帶著在地業者到日本推廣觀光旅遊時，當時花磚即吸引了日本人的注意，後續市府陸續規畫國內外媒體、網紅及旅行業者前往踩線報導，其中就包含《KANO》電影演員永瀨正敏在花磚博物館取景，特別是日本NHK電視台2020年10月22日播出台灣花磚博物館專題引起廣大迴響，市府要感謝花磚博物館的努力與用心，期許未來與市府繼續攜手合作推動文化觀光，讓世界看見嘉義市。