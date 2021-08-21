為宣傳反萊豬、公投綁大選公投案，國民黨日前對外亮相的「變形金剛」宣傳車，下週將從基隆出發，環島展開街講，而尋求連任的現任主席江啟臣、藍委林為洲也將在8月27日舉行記者會，主張立即停止萊豬進口、三接工程施工，隔天黨中央規劃在台北接力辦活動宣傳，重啟公投戰場。

反萊豬等4項公投因疫情而延至12月18日舉行，國民黨日前陸續完成內部公投宣講訓練，考量避免成為防疫破口，革實院長羅智強將在後天從基隆火車站附近出發，開著反萊豬「變形金剛」宣傳車，展開為期10天的環島街講宣傳。

羅智強說，環島宣傳反萊豬、公投綁大選公投，等同是萊豬立委的公投補考，此時是將功補過的時刻，後天從基隆出發，將點名綠委蔡適應表態。

此外，反萊豬、公投綁大選公投案領銜人林為洲、江啟臣，預計在8月27日在立法院外舉辦記者會，公布8月28日到12月18日公投宣傳規劃方向，形同重啟公投戰場。

據悉，當天也將邀請重啟核四、珍愛藻礁公投領銜人黃士修、潘忠政與會，共同主張在公投前，應立即停止進口含萊克多巴胺美豬以及中油第三天然氣接收站工程施工的訴求；相關公投領銜人在記者會後，也計畫到法院聲請假處分。

隔天，國民黨中央將接力在民進黨中央黨部對面的希望廣場，舉辦「1218重新出發，政府獨裁、公投制裁」記者會，據了解，活動規劃包括江啟臣、前新北市長朱立倫、前彰化縣長卓伯源、孫文學校總校長張亞中等4位黨主席候選人參加。

國民黨文傳會主委王育敏說，當天原來是公投日，國民黨特別舉辦記者會，宣告公投活動重新出發，至於是否邀請黨主席候選人與會，尚未討論，非常歡迎大家共襄盛舉。