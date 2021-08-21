1名網友從小因父親限制家中吹冷氣，常與父親起爭執，長大後他到外地工作，每個月給2萬孝親費，近日回到南部老家，晚上準備吹冷氣時又遭父親制止，對方說山上很涼、下午曾下過雨，他聽完爆氣，準備收拾行李離家，他對父親罵「以後我只有11月到隔年3月才會回來，往後你死在4到10月，請叫別人來幫你『捧斗』」。

該名網友在臉書「爆廢公社二館」發文表示，他的老家是棟4層樓透天厝，有8間房間，共裝了10台冷氣，因此從小他的父親就非常在意使用冷氣，嚴格控制電費，從小他與父親就經常為此吵架；而他長大後在國外工作，每個月都匯給家裡2萬元孝親費，1年約回老家4、5次。

該網友說，他日前趁著4天連假回老家看望家人，他說因為南部真的很熱，他晚上睡覺準備要開冷氣時，馬上被爸爸制止，爸爸說「山上很涼不要開，而且下午有下雨」，他聽完馬上爆氣，將行李收一收，二話不說就準備搭車北上，他離開前還對父親說「以後我只有11月到隔年3月才會回來，往後你死在4到10月，請叫別人來幫你『捧斗』」。

男子回老家開冷氣遭父親阻止，他怒嗆「往後你死在4到10月，請叫別人來幫你『捧斗』」。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

其他網友留言說，「一年付了24萬，吹沒幾天冷氣，是氣這個吧」、「長輩習慣改不了，只能改變自己，我回娘家住飯店，避免熱到起衝突」、「刻意在他面前拿電費單去繳，之後他再唸你就直接回：電費我在繳，你不要唸我」、「在意電費又裝10台冷氣，那裝冷氣是要裝檢用的嗎？」「完全無法理解老人家的想法，變頻冷氣加小空間真的很省錢」。