面對心儀對象，有人愛在心裡口難開，也有人勇於示愛，最怕愛情從指間溜走，不過《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座，只要明確被拒絕就會徹底死心，選擇果斷放棄，因為他們知道，用感動換來的愛情不會長久。

獅子座：

高傲的獅子座在喜歡一個人時，是藏不住滿腔愛意的，可是一旦他們被拒絕，驕傲的自尊絕不容許自己再纏著對方，甚至會果斷將對方的聯繫方式全數刪掉，好像這樣做就能掩蓋之前的一廂情願。

射手座：

射手座喜歡一個人的心思藏不了太久，因為他們會忍不住向對方攤牌，不過如果真的被對方拒絕，傷心難過的射手座基於愛面子，絕對會避開所有會遇到對方的場合，從此兩不相見。

金牛座：

金牛座面對心儀對象多半選擇默默守護，如果選擇表白，一定是鼓起了巨大的勇氣，不過若是依舊遭到對方拒絕，金牛座就會徹底死心，從對方的世界消失，就怕給對方造成困擾。

水瓶座：

水瓶座喜歡一個人只會表白一次，不管多喜歡對方，也絕不會在被明確拒絕後還苦苦纏著對方，這是水瓶座的驕傲，在這之後他們也不會怨天尤人，會盡早調整心態，好好過日子。