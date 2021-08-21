金曲32星光大道今(21日)下午5點準時開始，紅毯一開頭由本屆典禮主持人Lulu黃路梓茵打頭陣，她也沒讓大家失望，特地穿著一身彷彿行走聖誕樹的華服登場，讓她一現身紅毯就引爆網友熱烈討論，紛紛留言狂讚「這衣服XDDD」、「怎麼覺得無違和XD」、「快被Lulu笑死XDDD」，連紅毯主持人瑪麗看了也忍不住脫口太Q了吧！

Lulu受訪時也談到二度主持金曲典禮心得，她說相較於第一次緊張，這次內心有種很踏實、開心的感覺，更提到典禮因為疫情影響，從6月延到現在，如今大家都能齊聚一堂，是一件很難能可貴的事，更不忘提醒現場粉絲「口罩要戴好」，還笑說自己穿的是防疫裝，「誰都別想靠近我！」

第32屆金曲獎今(21日)於台北流行音樂舉行，這也是台灣新冠肺炎疫情趨緩以來的第一個大型頒獎典禮，更為了因應防疫措施，首度以「實體+線上」且不開放觀眾入場方式呈現。紅毯部分找來瑪麗搭檔「鼓鼓」呂思緯主持，頒獎典禮則是由主持小天后Lulu黃路梓茵獨挑大樑，這也是她個人生涯中第二度接下金曲主持棒。

說到金曲獎，重頭戲當然是歌王歌后大戰，最佳華語女歌手入圍各個實力堅強，由萬芳、巴奈、孫盛希、蘇慧倫、田馥甄、大陸女歌手譚維維入圍，6位實力派女唱將搶奪歌后寶座；最佳華語男歌手獎項更被封為死亡之組，由林俊傑、吳青峰、韋禮安、大陸歌手李泉、蛋堡與瘦子激烈競爭歌王頭銜，鹿死誰手令人期待。