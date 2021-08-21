《紐約郵報》（New York Post）20日報導，根據美國成功暗殺蓋達組織（Al-Qaeda）前首腦賓拉登（Osama bin Laden）時繳獲的文件，賓拉登曾在寫給下屬的長信中，要求部下暗殺時任美國總統歐巴馬（Barack Obama），但須留時任副總統拜登（Joe Biden）活口，因為毫無準備的拜登，將帶領美國「走入危機」。

根據美國西點軍校（West Point）打擊恐怖主義中心（Combating Terrorism Center），這封長信是蓋達組織財務負責人馬士禮（Saeed al-Masri）2010年5月21日遭美軍無人機空襲擊斃後，賓拉登寫給其後繼者馬默德（Shaykh Mahmud）的指導文件。他在信中要求部下優先瞄準歐巴馬，因為拜登當時「完全沒有接任美國總統的準備」，若成功暗殺歐巴馬，讓拜登依法繼任總統大位，則他將「帶領美國走入危機」。

賓拉登提到的另一個優先目標為時任駐阿富汗美軍司令裴卓斯（David Petraeus）上將，因為他當時掌控阿富汗戰區的軍事力量，除掉他將「改變戰爭的走向」。除拜登以外，其餘不應暗殺的目標還包括時任國防部長蓋茲（Robert Gates）、時任參謀聯席會議主席穆倫（Michael Mullen）上將，以及時任阿富汗及巴基斯坦事務特使郝爾布魯克（Richard Holbrooke）。

《紐約郵報》指出，這封長信是賓拉登在2011年5月2日「海神之矛行動」（Operation Neptune Spear）中遭擊斃後，美軍在其巴基斯坦藏身處找到的大量文件之一。雖然目前時空環境已與當時完全不同，但在阿富汗情勢陷入混亂的當下，這封長信又再度受到世人關注。