前行政院發言人丁怡銘因牛肉麵失言風波遭控違法食安法，台北地檢日前做出不起訴處分，主因是丁所稱的萊劑美牛，與皇家傳承所使用的美牛飼養過程相符，該店也淚訴政府「為何一再打擊？」北市副市長黃珊珊今嗆，不起訴處分書內容刻意模糊萊牛定義，明顯是在做政治操作，也再度請政府放過無辜店家。

針對皇家傳承牛肉麵再陷萊牛風波一事，台北市長柯文哲昨稱「丁怡銘是傷害店家的人才」，北市副市長黃珊珊更以法律人之姿表示，公開不起訴書的內容很罕見，政治人物搞政治操作請衝著市府來，請放過無辜的牛肉麵店家。

黃珊珊今日在防疫記者會上重申，北市府並非「反不反萊豬」，而是要求源頭管理、明白標示2原則，倘若零檢出就放一區，若檢出萊劑但未超標，就放在另外一區，北市日前推的是「非萊專區」，捍衛人民選擇的權利。

黃近一步指出，昨日不起訴書公開後，就回過頭去檢視肉品是否用過萊劑，這家牛肉麵店所用的牛肉，最後拿出的報告是未檢出，意即沒有殘留、也未超標，可歸類為零檢出，「這起訴書故意去把台灣的法律規定，模糊成說只要用過萊劑的就是萊牛。」

黃強調，萊牛是它含有萊劑的話就清楚標示，若無超標也是合法進口，但不起訴處分書就是故意扭曲，將店家所使用、可能曾經用過萊劑的肉品都歸類為萊牛，故意去把2件事弄混掉，理由看似正當，但不起訴處分書很罕見的透過新聞資料流出來，讓她覺得是在做政治操作。

黃感嘆，店家已經受過一次傷害了，「這件事我們只是希望政府讓民眾搞清楚，有這麼困難嗎？搞清楚有沒有萊劑有這麼困難嗎？」包括現在的疫苗也是如此，為何不讓人民擁有選擇的權利，我們無法理解，大家的政治立場可以不一樣，但請放過無辜店家。